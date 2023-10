Fisco: Leo, interveniamo su "esterovestizione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo intervenire sulla cosiddetta 'esterovestizione'", cioè la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all'estero, in particolare in un Paese con trattamento fiscale più, infatti se in realtà un'impresa è "italiana, deve pagare le imposte in Italia. Bisogna riportare le cose in ordine". Lo ha detto il viceministro all'Economia, Maurizio Leo, nel suo intervento alla festa de "Il Foglio" in corso a palazzo Vecchio a Firenze.(Rin)