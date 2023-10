Fisco: Leo, agevolazioni a imprese che tornano in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tema di reshoring occorre "cercare di riportare in Italia" le imprese "vincolandole ad un certo lasso temporale in Italia e riducendo il carico fiscale". Lo ha detto il viceministro all'Economia, Maurizio Leo, nel suo intervento alla festa de "Il Foglio" in corso a palazzo Vecchio a Firenze. Così come occorre "far venire in Italia le imprese che non ci sono mai state", certo per far questo "dobbiamo garantire la certezza del diritto e la semplificazione", ha aggiunto. (Rin)