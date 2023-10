Medio Oriente: ancora bloccata evacuazione stranieri da Gaza mentre si negozia l'ingresso di aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Resta chiuso il valico di Rafah, che separa la Striscia di Gaza e l'Egitto, nonostante il lasciapassare concordato tra autorità egiziane e israeliane per fare uscire i cittadini stranieri che si trovano nell'enclave palestinese. Secondo quanto riferisce l'emittente egiziana “Al Qahera news”, le autorità egiziane starebbero impedendo ai cittadini stranieri di lasciare la Striscia di Gaza attraverso il valico. Alcuni cittadini stranieri avrebbero aspettato diverse ore davanti al valico di frontiera senza ricevere risposta da parte delle autorità egiziane. Fonti “ben informate”, citate dall’emittente hanno riferito che le autorità egiziane “vogliono facilitare l’arrivo e il passaggio degli aiuti nella Striscia di Gaza” e non far uscire esclusivamente i cittadini stranieri. (segue) (Res)