Medio Oriente: ancora bloccata evacuazione stranieri da Gaza mentre si negozia l'ingresso di aiuti (2)

- I cittadini stranieri nella Striscia sono arrivati al valico dopo che questa mattina le ambasciate in Israele sono sate avvertite da un funzionario israeliano tramite Whatsapp che sarebbe stata consentita l’uscita “pre-coordinata” dei cittadini stranieri dalla Striscia di Gaza in Egitto tra le ore 12 e 17 di oggi (ora locale). Un passaggio autorizzato in un primo momento solo per i cittadini statunitensi, secondo quanto riferito dal "New York Times" citando fonti del Dipartimento di stato. Secondo fonti sentite dal “Washington Post”, a Gaza ci sono tra i 500 e i 600 palestinesi con cittadinanza statunitense, e molti di loro sono in contatto con le autorità Usa. (segue) (Res)