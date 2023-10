Medio Oriente: ancora bloccata evacuazione stranieri da Gaza mentre si negozia l'ingresso di aiuti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Riad Blinken ha incontrato il ministro degli Esteri saudita Faisal bin Farhan Al Saud per discutere dell’escalation in corso tra Israele e il movimento palestinese islamista Hamas. La priorità adesso, ha detto il ministro saudita in una dichiarazione rilasciata prima dell’incontro, “deve essere quella di fermare ulteriori sofferenze civili”. Il ministro ha quindi sottolineato che “la situazione umanitaria a Gaza è molto, molto difficile e dobbiamo lavorare insieme per garantire che sia consentito l’accesso agli aiuti umanitari”. Blinken, per parte sua, ha detto che si sta lavorando per “creare aree sicure a Gaza, corridoi che consentano all’assistenza umanitaria di raggiungere le persone che ne hanno bisogno”. (segue) (Res)