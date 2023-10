Medio Oriente: ancora bloccata evacuazione stranieri da Gaza mentre si negozia l'ingresso di aiuti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le organizzazioni internazionali continuano a lanciare l'allarme per la richiesta fatta ieri da Israele a più di un milione di palestinesi di lasciare il nord di Gaza in meno di 24 ore. In un comunicato diffuso da 12 agenzie umanitarie che operano a Gaza si chiede a Israele di revocare immediatamente questo ordine, poiché il trasferimento dell'intera popolazione, in tempi così brevi, mette a rischio la vita di coloro che sono costretti a fuggire. Il governo di Israele, denunciano, non ha fornito alcuna garanzia per la loro sicurezza durante il transito o per la sicurezza dei civili rimasti nella Striscia di Gaza, mentre i combattimenti continuano. (segue) (Res)