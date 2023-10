Abruzzo: Confartigianato ai parlamentari, serve proroga di sei mesi su superbonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Estremamente preoccupante la situazione legata agli interventi superbonus 110 per cento e 90 per cento". A lanciare nuovamente l'allarme sui bonus in edilizia è Confartigianato Chieti L'Aquila che invita ad una profonda riflessione in vista della imminente scadenza del 31 dicembre e rivolge un appello ai politici e ai parlamentari abruzzesi affinché si facciano "portavoce di una istanza di proroga sulla scadenza di almeno sei mesi". "La sorda e perfino ostile attività di governo nazionale rischia di creare pericolose accelerazioni lavorative che inevitabilmente confliggeranno con la costruzione a perfetta regola dell'arte e ancor più sulla sicurezza sui luoghi di lavoro - afferma Alberto De Cesare, presidente Anaepa Chieti L'Aquila, la categoria Edilizia di Confartigianato, e vicepresidente dell'associazione -. Le imprese soffrono da troppi mesi la mancata cessione dei crediti che di fatto è la principale causa di rallentamento e finanche blocco delle opere". "E' indubbio, inoltre - conclude - che la mancata proroga instaurerebbe sicuri contenziosi tra condomini e imprese appaltatrici che renderebbero di fatto ancora più difficoltoso e farraginoso il completamento degli appalti". (Gru)