Inflazione: Appendino (M5s), anche oggi Meloni ci pensa domani

- "Anche oggi all'inflazione ci pensiamo domani. È questo il messaggio giunto stamattina da Giorgia Meloni con l'ennesimo annuncio, stavolta per la manovra, di misure che puntualmente non servono a nulla". Lo afferma la deputata M5s Chiara Appendino. "Intanto gli italiani devono fare fronte ai rincari ormai consolidati di beni essenziali, carburanti e bollette, mentre il 'patto anti-inflazione' si è rivelato niente più che una bolla di sapone, con risparmi minimi di cui non si è accorto praticamente nessuno. Un po' come il piano Mattei, strombazzato ai quattro venti ma che la stessa Meloni ha confessato che di fatto non esiste. Quando la smetterà questo governo di fare annunci e penserà a dare ossigeno a una classe media che si sta sempre più impoverendo? Quando capirà che il vero problema sono gli stipendi bassi e che la sceneggiata messa in scena con la complicità di Brunetta è un tradimento in primis verso gli italiani? Ogni giorno che passa è un giorno in più perso", conclude.(Rin)