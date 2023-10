Forza Italia: Ronzulli, felici quando chi si discosta da retta via torna a nostra proposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rientro di Letizia Moratti dimostra che Forza Italia è attrattiva, “Siamo felici quando qualcuno che si è discostato dalla retta via, poi torna a condividere la proposta di Forza Italia, che è la stessa di un anno fa”. Lo ha detto la capogruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, a margine dell’assemblea nazionale degli enti locali di Forza Italia in corso all'Autodromo di Monza. “Letizia - ha proseguito - è rientrata e siamo tutti felici. L'avevo incontrata tre settimane fa, le avevo consigliato di parlare con Antonio Tajani. Sono felice che poi questa chiacchierata sia stata fatta”. “Ho letto delle ricostruzioni molto divertenti in questi giorni - ha sottolineato - leggo cose come ‘l'ingresso della Moratti ha ridimensionato la Ronzulli’. A parte che non sono più coordinatore regionale da diversi mesi, ma tutte le persone che entrano mi riempiono il cuore perché vuol dire che FI è attrattiva”. C'è anche l’orgoglio di essere stati sempre dalla parte giusta, sulla retta via”. (Rem)