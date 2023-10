Medio Oriente: la Spagna è pronta ad aumentare aiuti umanitari a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna è pronta ad aumentare gli aiuti umanitari a Gaza dopo il sostegno iniziale di un milione di euro. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri uscente, Jose Manuel Albares, in un messaggio su "X" (ex Twitter) dicendosi "allarmato dalla situazione umanitaria a Gaza". A questo proposito, il capo delle diplomazia di Madrid ha evidenziato che è urgente "proteggere la popolazione civile, consentire l'accesso agli aiuti e garantire il rispetto del diritto umanitario internazionale, compreso il rilascio degli ostaggi". Il ministro ha annunciato pochi giorni fa che la Spagna avrebbe aumentato gli aiuti ai Territori palestinesi di un milione di euro e ha chiesto di mantenere quelli a livello europeo. Albares ha ricordato che la Spagna ha preventivato 8 milioni di euro di aiuti diretti ai palestinesi per quest'anno, ma che sta fornendo un altro milione di euro di aiuti umanitari perché il governo "lo ritiene necessario in questo momento". (Spm)