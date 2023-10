Forza Italia: Cirio (Piemonte), bene valorizzare amministratori locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Oggi è un momento molto importante per Forza Italia e sono contento che il segretario Antonio Tajani abbia voluto organizzare questa manifestazione per valorizzare il rapporto stretto e costante sul territorio". Lo ha detto il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, nel suo intervento all'Assemblea nazionale degli Enti locali di Forza Italia, a Monza. "Le esperienze di tanti amministratori locali azzurri possono rappresentare l'area liberale e moderata che è un riferimento importante anche per tanti movimenti civici che dobbiamo coinvolgere, per essere la grande casa dei moderati e liberali nel nostro Paese. Partire dai territori è il segreto giusto, ma non si può amministrare seduti nei palazzi o se non si risponde ai sindaci. Chi è abituato ad essere eletto con le preferenze sa bene cosa vuol dire rispondere sempre, esserci non solo quando chiama il politico nazionale o l'industriale, ma quando ti chiamano tutti. Questo per me è il modo corretto di fare politica sul territorio e i cittadini lo apprezzano. Ringrazio i nostri ministri perché rispondono sempre, sono competenti e sempre presenti per il territorio. Questi - ha concluso - erano i tratti distintivi che voleva il nostro presidente Silvio Berlusconi. Questi sono i valori belli che vedo nella squadra di governo di Forza Italia sotto la guida di Antonio Tajani". (Rin)