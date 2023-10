Medio Oriente: Crosetto, Israele ha subito attacco senza precedenti e così sarà la reazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Israele ha subito un attacco senza precedenti, con una violenza senza precedenti e con una reazione senza precedenti. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto nel suo intervento alla festa del quotidiano "Il Foglio" in corso a Palazzo Vecchio a Firenze. “La riserva di Israele è di 400 mila persone. Nella massima allerta ne sono stati chiamati meno del 50 per cento ma in questo caso sono stati richiamati quasi tutti”, ha osservato il ministro. (Res)