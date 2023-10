Difesa: Crosetto, quest’anno stiamo pensando di non tenere manifestazione 4 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Quest’anno si sta pensando di non tenere la manifestazione in occasione della Festa dell'unità nazionale il 4 novembre. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto nel suo intervento alla festa del quotidiano "Il Foglio" in corso a Palazzo Vecchio a Firenze. “Nell’ambito del 4 novembre ci sono soldati, mezzi. Nelle scorse annate hanno partecipato 150-200 mila persone ma quest’anno sto pensando di non farla”, ha detto Crosetto. Interrogato sul motivo, il ministro ha risposto: “Non penso sia giusto finché non vedremo l’evoluzione (della situazione in Medio Oriente)” stante un “fattore di rischio” aumentato. (Res)