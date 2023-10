Forza Italia: Tajani, obiettivo 20 per cento alle prossime elezioni politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nostro obiettivo "è il 20 per cento alle prossime elezioni politiche. La prossima tappa sono le europee ma c'è un grande partito quello della astensione che deve trovare in noi un punto di riferimento serio e affidabile al quale appoggiarsi nei momenti di difficoltà". Lo ha detto il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine dell’assemblea nazionale degli enti locali di Forza Italia in corso all'Autodromo di Monza. (Rem)