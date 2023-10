Roma: controlli anti movida nella Capitale, 22 sanzioni e 432 articoli di merce sequestrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 22 sanzioni, 214 verbali per violazioni alle norme della circolazione stradale e sequestrati 432 articoli di merce venduta illegalmente. Questo il bilancio dei controlli effettuati ieri sera dalla polizia locale relativamente al fenomeno della movida nella Capitale, in particolare nel centro storico e nei quartieri Pigneto Monti. Gli agenti hanno svolto 35 controlli di Polizia Amministrativa, sono state 6 le sanzioni elevate per schiamazzi notturni e musica ad alto volume, e due per vendita di alcol al di fuori dell'orario previsto. Ulteriori 12 sanzioni sono state comminate a diversi locali trovati sprovvisti di titoli autorizzativi alla messa in vendita. Sono invece quasi 214 verbali per violazione delle norme che regolano la circolazione stradale. Nel corso delle attività, gli agenti hanno svolto otto sequestri per contrastare il commercio abusivo per un totale di 432 articoli di merce, venduti illegalmente. In merito al corretto conferimento dei rifiuti urbani da parte delle attività commerciali sono stati 2 gli illeciti sanzionati. I controlli proseguiranno nel corso del fine settimana. (Rer)