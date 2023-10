Sanità: Tajani, liste di attesa sono una vergogna nazionale, bisogno assoluto di tagliarle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È importante aiutare il mondo della sanità con il rinnovo del contratto, “perché abbiamo bisogno assoluto di tagliare le liste di attesa. Oggi rappresenta una vergogna nazionale e il governo sarà concentrato con l’impegno totale di Forza Italia a ridurre le liste di attesa che significa anche salvare vite umane, perché non si può aspettare un anno per fare una Tac per sapere se hai un cancro”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine dell’assemblea nazionale degli enti locali di Forza Italia in corso all'Autodromo di Monza ricordando che “lunedì ci sarà un Cdm. Per noi è fondamentale il taglio del cuneo fiscale e su questo c’è accordo unanime tra le forze di maggioranza, ma per Forza Italia rappresenta la priorità”. (Rem)