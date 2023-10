Qatar-Italia: visita del ministro Agricoltura Lollobrigida a Doha tra 10 e 12 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Sovranità alimentare, Agricoltura e Foreste Francesco Lollobrigida si è recato in visita a Doha, Qatar (10-12 ottobre). Lo ha riferito un comunicato dell’ambasciata d’Italia in Qatar. Il ministro era accompagnato da una delegazione di imprese italiane del settore agroindustriale, guidate dai presidenti di Agenza Ice Matteo Zoppas, di Confagricoltura Massimiliano Giansanti e di Macfrut Renzo Piraccini. Nel corso della missione il ministro Lollobrigida ha incontrato, assieme all'ambasciatore d'Italia a Doha Paolo Toschi, l'omologo ministro del Qatar Abdullah Al Subaieh, con cui ha esaminato le possibilità di collaborazione in materia di sicurezza alimentare e le prospettive bilateri di investimento. (segue) (Com)