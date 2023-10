Medio Oriente: Tajani, nostro obiettivo avere due stati per due popoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europa “deve essere portatrice di pace, fermo restando il diritto di Israele ad esistere. L’idea di cancellare Israele dalla carta geografica è un’idea che respingiamo al mittente, però il nostro obiettivo, anche se in questo momento sembra difficilmente raggiungibile, è quello di avere due Stati per due popoli, per gli israeliani e per i palestinesi. Questo è l’unico modo per avere poi una situazione di stabilità. È un lavoro complicato, ma bisogna andare avanti verso questo obiettivo, ambizioso ma non dobbiamo rinunciarci”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine dell’assemblea nazionale degli enti locali di Forza Italia in corso all'Autodromo di Monza. (Rem)