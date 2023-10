Polonia: uomo salito su monumento catastrofe di Smolensk a Varsavia si è arreso alla polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è arreso alla polizia l’uomo che era salito sul monumento dedicato alla catastrofe di Smolensk a Varsavia e che, secondo indiscrezioni di stampa, aveva minacciato di farsi esplodere. Lo ha riferito l’emittente “Polsat News”. Poco dopo le 13:30 (ora locale), l’uomo è sceso dal monumento con le mani alzate. La polizia della capitale polacca aveva in precedenza riferito che, “per ragioni di sicurezza, piazza Pilsudski (dove si trova il monumento) e l’area adiacente" erano state chiuse al traffico. Non è chiaro quali fossero le intenzioni dell’uomo. Il monumento, che ha la forma di una scalinata, è dedicato alla tragedia aerea di Smolensk del 10 aprile 2010. Nella catastrofe morirono 96 persone, tra cui l’allora presidente Lech Kaczynski, la moglie Maria, il capo di Stato maggiore delle forze armate, il governatore della Banca nazionale di Polonia, 18 parlamentari e altri vertici politici e militari polacchi. Il gruppo era diretto in Russia per partecipare al 70mo anniversario del massacro di Katyn. (Vap)