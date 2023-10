Scuola: Valditara, quella del merito valorizza talenti e mette al centro lo studente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla Festa de Il Foglio ho presentato la scuola del futuro: ridare autorevolezza ai docenti; riforma degli istituti tecnici e professionali per offrire nuove occasioni di lavoro a tanti giovani; rafforzamento del voto di condotta, per ripristinare la cultura della regola; alleanza pubblico - privato per modernizzare il sistema scolastico; Agenda Sud per riunire l'Italia dando a tutti i giovani le stesse opportunità. La 'scuola del merito' è quella che valorizza i talenti di ciascuno, che mette al centro la persona dello studente: sono i cardini della scuola costituzionale". Lo scrive su X il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. (Rin)