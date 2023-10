Europee: Schifani (FI), dovere di riunire moderati che si riconoscono in Ppe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- "Forza Italia deve trasformarsi da partito leaderistico a pluralistico. E in questa logica, non posso che dare il benvenuto all'amica Letizia Moratti. Abbiamo il dovere di riunire figure, autorevoli e non, che si riconoscono nei valori del Ppe". Lo ha detto il presidente della regione Sicilia Renato Schifani intervenendo all'assemblea nazionale degli enti locali del partito azzurro in corso a Monza. "Perché continuare ad essere divisi? Il presidente Berlusconi, con la sua discesa in campo, è riuscito ad aggregare quell'ala moderata del Paese che prima era frantumata. Ora che lui non c'è più, non possiamo permettere che si disgreghi nuovamente, altrimenti tradiremmo il suo impegno, i suoi valori, la sua eredità, il suo ruolo. Saremmo dei traditori, e non possiamo esserlo. Forza Italia - ha proseguito - sta vivendo un momento delicato, ma non è un momento disperato. Tutt'altro. Noi siamo un grande partito, con una classe dirigente di spessore e un leader di spessore internazionale, Antonio Tajani, che ha una grandissima capacità di riflessione e, poi, di decisione. Il presidente Berlusconi ci ha lasciato un testimone impegnativo: tutti noi siamo chiamati a portare sui territori i suoi valori. A cominciare dagli amministratori locali", ha concluso. (Rin)