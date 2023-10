Forza Italia: Salini, in politica per trovare soluzioni che funzionano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il motivo per cui siamo in politica non è individuare e criticare ciò che non funziona ma trovare le cose che funzionano in mezzo a quelle che non vanno. È questo il punto su cui si gioca la vera differenza. Un esempio è ciò che abbiamo fatto quando ero presidente della provincia di Cremona. Per ovviare ai limiti del patto di stabilità che ci impediva una gestione virtuosa del patrimonio immobiliare non abbiamo chiesto risorse o deroghe allo Stato ma abbiamo costituito un fondo immobiliare dove abbiamo collocato la quasi totalità del patrimonio. Il risultato è stato quello di poter realizzare investimenti sul patrimonio fuori dal patto di stabilità, facendo respirare il bilancio e rispondendo alle richieste dei cittadini". Così l'europarlamentare di Forza Italia Massimiliano Salini intervenendo all'assemblea nazionale degli enti locali del partito azzurro in corso a Monza. "In Europa – ha proseguito – stiamo applicando lo stesso metodo. Ora sto seguendo la riforma del regolamento del packaging, che mette in tensione la nostra industria. E abbiamo lavorato sui motori euro 7 e sull'automotive: l'emendamento che introduce la definizione di carburanti neutri per mantenere in vita il motore a combustione interna con le stesse performance dell'elettrico è stato scritto da Forza Italia", ha concluso.(Com)