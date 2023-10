Migranti: Conte, da premier mai porta sbattuta in faccia su redistribuzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il governo Conte I "non c'è stato mai nessun Paese, in particolare Francia e Germania, che ci abbia sbattuto la porta sulla redistribuzione dei migranti. Semplicemente perché non ho avuto la postura di questo governo". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, alla festa de "Il Foglio" a palazzo Vecchio a Firenze. "Io non mi accarezzavo alcuni Paesi per poi andare in Tunisia con la fanfara delle luci e dei giornalisti", ha aggiunto. (Rin)