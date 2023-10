Sanità: Tiero (Fd'I Lazio), in pochi giorni 10 milioni per ospedali pontini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In pochi giorni "sono arrivati 10 milioni per gli ospedali pontini". Lo dichiara in una nota il vice portavoce regionale di Fratelli d'Italia, Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive, nonchè componente della commissione Sanità del Consiglio regionale del Lazio. "Considero innanzitutto fondamentali - aggiunge - gli 8 milioni relativi ai fondi per il giubileo. Mi sono impegnato in prima persona per far avere queste risorse destinate alla sanità pontina. Attraverso diversi incontri avuti con Rocca e Urbani prima e dopo la pausa estiva, ho sollecitato la Regione ad intervenire per far avere all'Asl di Latina finanziamenti indispensabili per il miglioramento dell'offerta sanitaria in provincia. Così come su altre richieste che comunicherò a breve, ho riscontrato una grande attenzione da parte del presidente e del direttore regionale della Salute. Possiamo dire che il gioco di squadra sta producendo effetti positivi. Quelli relativi al giubileo sono stanziamenti essenziali per l'adeguamento tecnologico, il potenziamento delle apparecchiature dei quattro nosocomi pontini: 3,7 milioni destinati per il Goretti, 1,9 milioni per il Dono Svizzero, 1,7 milioni per il Fiorini e circa 700 mila euro per il San Giovanni di Dio". (segue) (Com)