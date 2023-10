Sanità: Tiero (Fd'I Lazio), in pochi giorni 10 milioni per ospedali pontini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprezzo anche - prosegue Tiero - la recente delibera di giunta regionale che assegna due milioni di euro a favore dell'Asl di Latina per i 4 ospedali pontini. Si tratta di una prima fase di finanziamenti per la Azienda sanitaria pontina, a seguito dei sopralluoghi effettuati in questi mesi dal direttore della Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Andrea Urbani, e dal direttore generale della Regione Lazio, Alessandro Ridolfi. Nell'ultima delibera sono inseriti i seguenti impegni di spesa: 650.000 euro all'ospedale Santa Maria Goretti, utili al completamento del reparto di Anestesia e Rianimazione con 16 posti letto di terapia intensiva; 663.000 euro per l'ospedale Santa Maria Goretti, adeguando i 20 posti letto di terapia sub-intensiva; 365.000 euro all'ospedale Dono Svizzero per la riorganizzazione della rete ospedaliera, l'adeguamento e il miglioramento dei percorsi Covid-19 del pronto soccorso; 246.000 euro per la fornitura di letti elettrici all'avanguardia a sostegno della degenza della Medicina generale, così suddivisi: 40 letti per il Santa Maria Goretti, 25 letti per il Dono Svizzero, 20 letti per l'Alfredo Fiorini e 15 letti per il Giovanni di Dio. Ribadisco la necessità di migliorare ulteriormente l'offerta sanitaria in provincia. A partire dai 70 milioni destinati ad essere investiti in macchinari per le nuove strutture ospedaliere che verranno realizzate a Latina e nel golfo. Ho chiesto al presidente Rocca di veicolarli nell'acquisto di attrezzature e macchinari moderni necessari per gli attuali ospedali. Sono certo che il governatore prenderà in seria considerazione anche questa istanza", conclude Tiero. (Com)