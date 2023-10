Pd: Orlando, da Dems contributo a rafforzamento e crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo continuare a fare quello che abbiamo fatto in questi anni, dare un contributo alla crescita, al rafforzamento, alla cultura politica del Partito democratico. Abbiamo vinto una battaglia perché credo che l'elezione di Elly Schlein alla segreteria del partito sia stato il frutto anche del nostro contributo e questa battaglia ha consentito di riposizionare il Pd, avvicinandolo a temi fondamentali in questo momento come il lavoro e la lotta alle diseguaglianze". Lo ha detto il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a margine della Festa nazionale di Dems in corso a Rimini. "Oggi - ha aggiunto - c'è bisogno, credo, di dare un partito adeguato a questi obiettivi. E quindi la nostra discussione è su come, di fronte ad una maggiore ambizione, si può costruire un partito che sia in grado di interpretarli. Credo che purtroppo le notizie drammatiche di queste ore ci dicono quanto ci sia bisogno di tornare alla politica e di trovare tutte le strade che consentano di evitare che la soluzione dei problemi del mondo possa essere la guerra". (segue) (Rin)