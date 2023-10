Pd: Orlando, da Dems contributo a rafforzamento e crescita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna vigilare che la competizione per le europee non comprometta la possibilità di costruire delle alleanze - ha proseguito poi Orlando rispondendo ad una domanda sulle alleanze - altrimenti si fa un enorme regalo alla destra ma soprattutto si spreca un patrimonio comune che è già stato costruito. In fondo siamo forze politiche che hanno traghettato l'Italia attraverso la pandemia, che hanno conquistato e difeso il Pnrr, e che oggi si possono ritrovare su quel terreno, che è l'Europa sostenibile. L'Europa che si fa carico dei problemi sociali ed ecologici è il punto di incrocio delle nostre esperienze che sono diverse e vengono da posizioni di partenza anche molto lontane, ma che si sono incontrate non casualmente su questo tema: l'Europa ed un certo tipo di Europa". (Rin)