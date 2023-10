FI: assessore Sicurezza Lazio, partito radicato sul territorio, Regione esempio virtuoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Con l'Assemblea degli amministratori locali a Monza, "Forza Italia prosegue il cammino di crescita degli ultimi mesi. Il partito dimostra sempre maggiore radicamento sul territorio, con le ultime adesioni, a partire dall'ex ministro Letizia Moratti, che dimostrano chiaramente l'attrattività del progetto portato avanti dal Segretario nazionale Antonio Tajani. Siamo una forza centrale non solo nel panorama politico nazionale ma anche nelle Regioni e nei Comuni". Lo dichiara in una nota l'assessore al Personale, sicurezza urbana, polizia locale ed enti locali della Regione Lazio, Luisa Regimenti, esponente di Forza Italia oggi presente all'Assemblea degli amministratori locali del partito a Monza. "Agli amministratori locali di Forza Italia - aggiunge Regimenti - ho illustrato l'esempio virtuoso di questi primi mesi di buongoverno della Regione Lazio nell'ambito delle mie deleghe: il sostegno ai piccoli Comuni, il rafforzamento del rapporto con l'Europa, il rilancio della Polizia locale, i Patti per la Sicurezza e la lotta alla violenza di genere. Su questi temi stiamo riscontrando attenzione e consenso. Siamo solo all'inizio di un percorso in cui, guidati dai valori europeisti, liberali e cristiani alla base di Forza Italia, possiamo migliorare la qualità di vita dei cittadini rappresentando l'Italia migliore, quella che lavora e che produce" conclude Regimenti. (Com)