Roma: carabinieri riconsegnano defibrillatore rubato a centro anziani

- I carabinieri della compagnia di Roma Ostia e della stazione di Roma Ponte Galeria hanno riconsegnato un defibrillatore automatico, rubato lo scorso 15 settembre, all’interno del centro sociale anziani Piana del Sole di via Pescina Galiarda. Il defibrillatore è stato recuperato dai carabinieri di Ponte Galeria a seguito dell’arresto in flagranza di reato di due persone per spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. In particolare, a seguito di una perquisizione domiciliare d’iniziativa, oltre a un quantitativo di cocaina suddivisa in dosi, in mezzo a vari oggetti rubati, 4 caschi da motocicletta, 11 biciclette e vari utensili da lavoro, c’era anche un defibrillatore riconosciuto per quello rubato all’interno del suddetto centro anziani. (Rer)