Energia: ministro russo Novak, Azerbaigian pronto a partecipare a progetto di snodo del gas in Turchia

- L'Azerbaigian è pronto a prendere parte alla realizzazione del progetto di uno snodo del gas in Turchia. Lo ha riferito il vicepremier e ministro dell'Energia russo Aleksandr Novak all’agenzia di stampa turca “Anadolu”. "C’è grande interesse per questo progetto sia da parte della Turchia che della Russia. Ci sono anche altri Paesi interessati. Anche l’Azerbaigian è pronto a prendere parte al progetto”, ha dichiarato Novak. “Ci auguriamo che il programma per lo snodo del gas sia firmato nel prossimo futuro, ciò consentirà di avanzare nella realizzazione del progetto", ha aggiunto il vicepremier russo. (Tua)