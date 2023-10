© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista delle elezioni amministrative a Firenze, "vedo che il Partito democratico locale non vuole avere nulla a che fare con noi. Mi dispiace per loro, non per noi". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nel suo intervento alla festa de "Il Foglio" in corso a palazzo Vecchio a Firenze. (Rin)