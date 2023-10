Roma: mille appassionati di trekking al Sabato blu, assessora Ambiente "camminando si riscopre città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre mille appassionati di trekking e 15 percorsi dedicati alla riscoperta della città di Roma all’insegna della mobilità sostenibile. Si svolto questa mattina “Sabato blu”, l’evento promosso dall'Assessorato all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti con cui Roma capitale aderisce alla XI Giornata nazionale del camminare organizzata da FederTrek. Una giornata dedicata al cammino urbano durante la quale gli oltre mille partecipanti hanno camminato lungo i 15 percorsi tematici guidati, uno per ogni Municipio. Il Sabato blu è stato pensato, in collaborazione con FederTrek, come evento di città per incentivare la azioni volte al miglioramento della qualità dell'aria e della nostra salute, alla promozione della mobilità sostenibile e alla riscoperta collettiva della città attraverso il camminare. Tra i diversi itinerari promossi dal Sabato Blu figura quello nel Municipio Roma I, un trek della memoria che ripercorre i luoghi simbolo dell’occupazione nazista, della resistenza e, in ricorrenza dell’ottantesimo anniversario, del rastrellamento del Ghetto. Nel Municipio Roma V, inoltre, il percorso che collega il centro da Porta Maggiore verso la periferia passando per il Parco archeologico di Centocelle fino alla Tenuta della Mistica. Fuori dal raccordo anulare, invece, nel Municipio Roma XV la Veientana Greenway ha proposto un cammino per valorizzare una delle antiche vie di accesso a Roma percorrendo il parco dell'Inviolatella per poi intersecare l'antico tracciato della via Veientana fino al parco Volusia. Sul sito dell’iniziativa sono illustrati gli itinerari guidati, dei quali sono indicati le caratteristiche, le mappe e la quantità di emissioni inquinanti risparmiate rinunciando all'uso di veicoli a motore. (segue) (Rer)