Roma: mille appassionati di trekking al Sabato blu, assessora Ambiente "camminando si riscopre città (2)

- L'assessora all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi, che ha promosso l'istituzione del Sabato Blu con una memoria approvata dalla giunta capitolina, ha partecipato all'evento incontrando i camminatori lungo il percorso nel Municipio Roma II pensato per conoscerne il patrimonio naturalistico e storico attraversando Villa Torlonia, Villa Paganini, proseguendo verso la basilica di Sant'Agnese e il mausoleo di Santa Costanza e poi verso la riserva naturale dell'Aniene. Erano presenti con un punto informativo anche i medici, i volontari e il presidente di EuropaColon Italia Onlus Roberto Persiani per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione attraverso lo screening precoce e le buone abitudini quotidiane, come una sana alimentazione e la regolare attività fisica. L'assessora Alfonsi ha poi salutato i partecipanti al trek urbano nel Municipio Roma XIII che attraversa il Parco del Pineto fino a Villa Carpegna e che ha avuto uno dei suoi principali punti di interesse nei murales del progetto “Pinacci Nostri” che raccontano la vita del quartiere, i suoi personaggi e la sua storia. (segue) (Rer)