Roma: mille appassionati di trekking al Sabato blu, assessora Ambiente "camminando si riscopre città (3)

- "Una bellissima giornata molto partecipata dedicata al camminare e alla riscoperta collettiva della città”, ha affermato l'assessora Sabrina Alfonsi. “Con il Sabato blu – ha aggiunto - abbiamo voluto promuovere un evento di sensibilizzazione sull'importanza che i nostri comportamenti hanno per il miglioramento delle qualità ambientali della città e per la riduzione delle emissioni degli inquinanti atmosferici. Camminare significa anche riappropriarsi della città, un'attività a impatto zero che ha ricadute positive sulla salute e che si integra con le azioni volte a promuovere la mobilità sostenibile", ha concluso Alfonsi. "Confidiamo che questa prima edizione del Sabato Blu contribuisca a far scoprire ai partecipanti che Roma è una città che può essere vissuta anche a piedi, per il proprio benessere e per contribuire alla qualità dell'aria che respiriamo", ha commentato il presidente nazionale di FederTrek, Alessandro Piazzi. "Abbiamo aderito al Sabato Blu per cogliere un'occasione preziosa di informazione sull'importanza che un regolare esercizio fisico come il camminare svolge nella prevenzione dell'insorgenza del tumore del colon-retto, uno dei più diffusi in Italia, per la quale abbiamo attivato quest'anno la specifica campagna di sensibilizzazione Step Up" ha aggiunto il Roberto Persiani, presidente di EuropaColon Italia. (Rer)