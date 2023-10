Medio Oriente: 12 organizzazioni internazionali lanciano appello per evitare crisi umanitaria a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo allarmati dalla richiesta fatta da Israele a più di un milione di palestinesi di lasciare il nord di Gaza in meno di 24 ore. Israele deve revocare immediatamente questo ordine, poiché il trasferimento dell'intera popolazione, in tempi così brevi, mette a rischio la vita di coloro che sono costretti a fuggire. Il governo di Israele non ha fornito alcuna garanzia per la loro sicurezza durante il transito o per la sicurezza dei civili rimasti nella Striscia di Gaza, mentre i combattimenti continuano. È quanto emerso in un comunicato diffuso dalle agenzie umanitarie che operano a Gaza - Action Against Hunger - Spain, Diakonia, Handicap International / Humanity & Inclusion, Medecins du Monde- France, Medecins du Monde- Spain, Medecins du Monde- Swiss, Mercy Corps, Norwegian Refugee Council, Oxfam International, Plan International, Save the Children International, War Child UK – secondo il quale è in corso una crisi umanitaria di incredibile entità. Non ci sono strutture adeguate ad ospitare in sicurezza i residenti del nord di Gaza e la loro incolumità rimane a rischio, dato che gli attacchi aerei israeliani continuano a colpire il centro e il sud di Gaza. (segue) (Com)