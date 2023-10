Medio Oriente: 12 organizzazioni internazionali lanciano appello per evitare crisi umanitaria a Gaza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un trasferimento forzato, senza alcuna garanzia di sicurezza o di ritorno e senza provvedere ai bisogni della popolazione, rischia di equivalere a un trasferimento forzato, che è una grave violazione del diritto umanitario internazionale e codificato come crimine di guerra. Israele è tenuto, in base al diritto internazionale, a garantire la protezione di tutte le persone presenti sul posto e ad assicurare loro un supporto adeguato, anche concordando e facilitando i programmi di soccorso. L'orrenda violenza che ha travolto Gaza e Israele nell'ultima settimana ha già creato una crisi umanitaria gravissima. Alle 11 del 13 ottobre 2023, più di 1.799 palestinesi sono stati uccisi a Gaza, più di 1.300 persone hanno perso la vita in Israele, compresi i cittadini stranieri, e 45 palestinesi in Cisgiordania. Centinaia di bambini sono stati uccisi, mentre centinaia di migliaia di bambini e famiglie di Gaza sono già stati costretti a lasciare le loro case, interi quartieri sono stati distrutti e ridotti in macerie. Tuttavia, i recenti sviluppi indicano che la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare. (segue) (Com)