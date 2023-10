Medio Oriente: 12 organizzazioni internazionali lanciano appello per evitare crisi umanitaria a Gaza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È per questo che i sottoscriventi, in qualità di leader di alcune delle più grandi organizzazioni umanitarie del mondo, chiedono che la comunità internazionale sostenga inequivocabilmente il diritto internazionale e dia priorità alla protezione dei civili per evitare ulteriori sofferenze e perdite di vite umane. Esortiamo pertanto i leader mondiali a: chiedere al governo di Israele di revocare immediatamente il suo ordine; chiedere che tutte le parti accettino un'immediata cessazione delle ostilità; chiedere la cessazione dell'uso di armi esplosive nelle aree popolate, oltre che dell'attacco ai civili, alle sedi inviolabili delle Nazioni Unite, alle scuole e agli ospedali in cui si rifugiano i civili; facilitare la fornitura di aiuti essenziali e salvavita, compresi cibo, acqua, forniture mediche e cure e l'accesso del personale umanitario a Gaza; facilitare immediatamente l'evacuazione medica dei bambini e delle famiglie che lo richiedono in Egitto, Cisgiordania o Israele; garantire il rilascio immediato e incondizionato di tutte le persone private della libertà, in particolare dei bambini, delle donne incinte e delle madri con neonati e bambini piccoli, dei feriti e dei malati tenuti, prigionieri dai gruppi armati a Gaza; garantire un passaggio sicuro alle famiglie che hanno bisogno e vogliono cercare rifugio in qualsiasi luogo si sentano protetti. (segue) (Com)