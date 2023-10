Medio Oriente: 12 organizzazioni internazionali lanciano appello per evitare crisi umanitaria a Gaza (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le famiglie che non possono o non vogliono lasciare le loro case continuano ad essere protette dal diritto internazionale umanitario, perché ci possono essere varie ragioni, tra cui le ostilità in corso, le strade impraticabili, le necessità sanitarie, le disabilità e la paura di uno sfollamento permanente. Molti non hanno un altro posto dove andare. Esortiamo il Segretario Generale dell’Onu Antonio Guterres e i vertici delle Nazioni Unite a recarsi in visita d'emergenza nei Territori palestinesi e in Israele, nel tentativo di garantire il rispetto del diritto internazionale e di dimostrare solidarietà alle persone colpite e agli operatori umanitari. Chiediamo ai leader mondiali e a tutti le forze coinvolte sul campo di dare priorità, sopra ogni cosa, a salvare le vite umane. Altrimenti rimarrà per sempre una macchia indelebile nella coscienza di tutti noi. (Com)