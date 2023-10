Autonomia: Fitto, non irrito Calderoli, in testo c'è richiamo a Costituzione per riequilibrio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul disegno di legge sull'Autonomia differenziata "non faccio irritare il ministro Calderoli perché sono d'accordo con quello che si sta facendo". Lo ha premesso il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffele Fitto, intervistato al 38mo Convegno di Capri dei Giovani Imprenditori di Confindustria. Ma Fitto ha invitato verificare cosa è accaduto con la modifica del Titolo V della Costituzione, per questo nel testo "esiste un richiamo alla Costituzione sul riequilibrio", in ogni caso il ddl serve anche "a responsabilizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche della classe dirigente", ha concluso.(Rin)