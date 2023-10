Polonia: il portavoce del ministero degli Esteri è stato rimosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del ministero degli Esteri polacco, Lukasz Jasina, è stato rimosso. Lo ha reso noto lui stesso con un messaggio sul suo profilo privato sulla piattaforma X (ex Twitter). “Cari signori. Il portavoce è un geniere e come ogni geniere può essere fatto saltare in aria da una mina. Concludendo il mio incarico di portavoce del ministero degli Esteri, ringrazio tutti”, ha scritto Jasina. Il portavoce è stato rimosso per una dichiarazione che ha fatto all’emittente radiofonica “Rmf24” a proposito dello scrutinio delle elezioni parlamentari che si terranno in Polonia domani. Alla domanda se le commissioni elettorali all’estero saranno in grado di scrutinare in tempo i voti espressi, Jasina ha risposto che “ci saranno certamente delle commissioni che non ne saranno in grado”. “Sono un portavoce, il che significa che sono una persona specializzata in un ottimismo ufficiale. Tuttavia, non posso nascondervi che siamo molto preoccupati. Siamo preoccupati a proposito del termine per il conteggio dei voti”, ha affermato Jasina. (Vap)