Medio Oriente: stampa, Israele consentirà a tutti i cittadini stranieri di lasciare Gaza

- L’uscita dalla Striscia di Gaza verso l’Egitto attraverso il valico di Rafah sarà consentita non soltanto ai cittadini statunitensi ma anche agli altri cittadini stranieri. Secondo quanto riferisce il “New York Times” le ambasciate straniere sarebbero state avvertire questa mattina tramite un messaggio su WhatsApp che Israele consentirà l’uscita “pre-coordinata” dei cittadini stranieri dalla Striscia di Gaza in Egitto tra le ore 12 e 17 di oggi (ora locale). (segue) (Was)