Medio Oriente: stampa, Israele consentirà a tutti i cittadini stranieri di lasciare Gaza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, sempre il "New York Times", citando fonti del Dipartimento di stato, aveva riferito che le autorità israeliane ed egiziane avevano concordato il passaggio in Egitto, attraverso il valico di Rafah, dei cittadini statunitensi che si trovano a Gaza. La fonte tuttavia aveva dichiarato di non sapere se il permesso di transito sarebbe stato esteso ad altri cittadini stranieri e se il movimento palestinese islamista Hamas avrebbe consentito alle persone coinvolte di passare il confine. Secondo quanto appreso dal quotidiano, il Qatar starebbe cercando di persuadere Hamas a non bloccare nella Striscia i cittadini statunitensi. Secondo fonti sentite dal “Washington Post”, a Gaza ci sono tra i 500 e i 600 palestinesi con cittadinanza statunitense, e molti di loro sono in contatto con le autorità Usa. (Was)