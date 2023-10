Perù: migrazioni e crisi climatica in colloqui Parolin con presidente Boluarte Zegarra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migrazioni e cambiamento climatico sono stati i temi al centro dei colloqui tra la Segreteria di Stato vaticana e il presidente della Repubblica del Perù, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, ricevuta questa mattina in udienza da Papa Francesco nel Palazzo Apostolico Vaticano. Dopo l'incontro con il Santo Padre, Boluarte Zegarra si è incontrata con il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali. "Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato, è stato espresso compiacimento per le buone relazioni tra il Perù e la Santa Sede, sottolineando la positiva collaborazione tra la Chiesa e lo Stato in vista della promozione dei valori morali, del bene comune, del dialogo e della costruzione della pace sociale – si legge nella nota diffusa dalla sala stampa vaticana – Nel prosieguo delle conversazioni, c'è stato uno scambio di vedute sulla situazione socio-politica della Regione, con particolare attenzione al fenomeno delle migrazioni e all'impatto del cambiamento climatico". (Civ)