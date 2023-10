Forza Italia: Pella, continuiamo impegno per sostenere amministratori locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia "ha una grande classe di amministratori locali e il motivo per cui il presidente Berlusconi voleva che il nostro partito superasse il 50per cento dei consensi era proprio questo: consentire alla migliore classe dirigente del Paese di entrare in Parlamento per dare agli italiani risposte basate sull'esperienza e sulla concretezza". Lo ha detto il deputato di Forza Italia e vice presidente vicario dell'Anci Roberto Pella intervenendo all'assemblea nazionale degli enti locali del partito azzurro in corso a Monza. "Oggi i migliori governatori regionali, i più bravi nell'applicazione del Pnrr così come nelle semplificazioni, sono quelli di Forza Italia – ha proseguito -. E noi cerchiamo di sostenere i loro sforzi, così come quelli di tutti gli amministratori locali, con un intenso lavoro parlamentare: gli emendamenti approvati in favore degli enti locali portano quasi sempre la firma di Forza Italia. Ora ci aspettano altri impegni importanti: dobbiamo fare una legge per la montagna, ad esempio, e una per la difesa delle aree interne. Continueremo a cercare le soluzioni migliori nel nome di colui che nessuno di noi dimenticherà mai, perché a lui dobbiamo tutto: Silvio Berlusconi", ha concluso. (Com)