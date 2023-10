Lazio: Mattia (Pd), salta la Giornata regionale contro tumore al seno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Giunta Rocca "non ha ancora attuato la legge regionale del 2022, che istitutiva la Giornata regionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico e per la quale sono stati stanziati 30 mila euro". Lo scrive su Facebook la consigliera regionale del Partito democratico, Eleonora Mattia. "Ieri era il 13 ottobre - spiega Mattia - non un giorno qualunque ma il giorno che come Regione Lazio avremmo dovuto dedicare alla Giornata regionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico, in occasione dell'omonima Giornata Mondiale e del cosiddetto Ottobre Rosa, il mese di prevenzione contro questa patologia che, se presa in tempo, può salvare la vita migliaia di donne. Nel Lazio, in particolare, abbiamo oltre 5 mila nuovi casi di tumore al seno ogni anno, secondo alcuni dati diffusi lo scorso aprile da Motore Sanità".