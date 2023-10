Lazio: Mattia (Pd), salta la Giornata regionale contro tumore al seno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo però ieri - aggiunge la consigliera del Pd - non ci è stato possibile fare del 13 ottobre una data dedicata, anche a livello regionale, a questa fondamentale campagna di sensibilizzazione. Non ci è stato possibile perché la Giunta Rocca non ha ancora attuato la legge regionale del 2022 , che istitutiva la Giornata regionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico e per la quale sono stati stanziati 30 mila euro. Legge approvata dalla precedente maggioranza. Per questo ho depositato un’interrogazione in Consiglio regionale per chiedere al Presidente Rocca che fine abbia fatto questa norma e il relativo finanziamento. Non è possibile che la destra continui a tenere bloccata l’intera attività della Regione, non mandando avanti leggi e altri provvedimenti fondamentali come questo. Tutto è fermo, l’Aula e le Commissioni lavorano poco e a vuoto. Il tempo passa, e non perdona, soprattutto per chi deve lottare per la propria salute", conclude Mattia. (Com)