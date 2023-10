Forza Italia: Borgonovo, stiamo lavorando perché provincia torni a incidere come merita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La provincia di Monza e Brianza "è importante, produce un Pil di 28 miliardi che rappresenta il secondo dato dopo Milano. Come provincia stiamo facendo una rivisitazione delle regole che determinano le indicazioni territoriali e stiamo lavorando sul consumo del suolo. Vogliamo tornare a contare e vogliamo avere la possibilità di incidere sulle economie a scala, su quella lombarda e su quella nazionale, ed essere promotori di quelle che sono le iniziative e le best practise: mi auguro che nei prossimi anni, dopo la disastrosa legge Delrio, la nostra provincia torni ad incidere come merita. Riguardo al Pnnr abbiamo la Cuc, la centrale unica di committenza più importante, la più incisiva della regione, con 70 adesioni di comuni e 6 enti sovralocali: questo la dice lunga sulla nostra capacità non solo a livello lombardo ma nazionale". Lo ha detto il vicepresidente della provincia di Monza e Brianza, Riccardo Borgonovo, intervenendo dal palco di dell'assemblea nazionale degli enti locali del partito azzurro in corso a Monza. (Com)