Agroalimentare: Rocca, prima legge su eno oleo turismo fondamentale per economia Lazio

- "Sono molto lieto della prima legge del Lazio sull'eno oleo turismo che passerà la prossima settimana e che è fondamentale per la nostra economia. Nonostante le enormi problematiche di bilancio ereditate, abbiamo protetto il comparto: gli agricoltori sono i primi a voler tutelare il nostro territorio e noi dobbiamo accompagnarli per mano". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che questa mattina è intervenuto al panel “Cibo e agricoltura: sovranità alimentare, filiere, biodiversità” all’interno del villaggio Coldiretti che si sta tenendo al Circo Massimo, a Roma. "Vogliamo rimettere al centro la nostra agricoltura - afferma Rocca -. Stiamo ponendo particolare attenzione - aggiunge il presidente - ai giovani imprenditori che, oggi, possono ripartire con le loro start-up sulla diversificazione agricola, sugli aggiornamenti tecnologici e la protezione del suolo, con attenzione alle risorse idriche e ai consorzi di bonifica. Sono molto lieto - aggiunge - della prima legge del Lazio sull'eno oleo turismo che passerà la prossima settimana e che è fondamentale per la nostra economia. Nonostante le enormi problematiche di bilancio ereditate, abbiamo protetto il comparto: gli agricoltori sono i primi a voler tutelare il nostro territorio e noi dobbiamo accompagnarli per mano. Ringrazio Coldiretti per il grande impegno e i nostri 200 agricoltori presenti al Villaggio del Circo Massimo", conclude Rocca. (Rer)