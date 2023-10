Nucleare: Bonomi (Confindustria), ripensare scelta referendum, politica abbia più coraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il referendum sul nucleare "abbiamo fatto scelte sull'onda emotiva dell'incidente" di Cernobyl, "oggi forse abbiamo la maturità per ripensare integralmente quella scelta. Vorrei in Italia un dibattito fatto in maniera seria" ad esempio sui "piccoli reattori nucleari", Lo ha detto il presidente Confindustria, Carlo Bonomi, intervistato al 38mo Convegno di Capri dei Giovani Imprenditori di Confindustria. "La politica deve avere più coraggio, non è più il tempo di farne una battaglia ideologica e identitaria", ha concluso.(Rin)