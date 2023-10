Manovra: Tajani, tiriamo Giorgetti per la giacchetta per adeguare le pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- “Ci stiamo battendo anche in questa finanziaria per fare in modo che si possano sempre piu adeguare le pensioni e il capogruppo Barelli si è impegnato in maniera spasmodica in questi giorni tirando per la giacchetta anche il ministro Giorgetti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, al suo arrivo all’assemblea nazionale degli enti locali di Forza Italia in corso allAutodromo di Monza.(Rem)